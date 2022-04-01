Internacional ajusta os ponteiros para maratona no começo de abril

Eliminado do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, o calendário do Internacional teve um grande espaço sem jogos e o técnico Alexander Medina ganhou a missão de arrumar a casa.
Com 13 dias para trabalhar, o uruguaio recuperou alguns atletas lesionados e acelerou mudanças táticas do time.
A ideia de Medina é mostrar serviço aos diretores e acalmar os ânimos da torcida, que contesta o seu trabalho.
Maratona
Além de ajustar a casa, Alexander Medina vai precisar ter um time bom na questão física, já que a partir de 6 de abril, o Colorado volta aos gramados de maneira acelerada com Sul-Americana e Brasileirão.
Em exatos oito dias, o Internacional terá três partidas pela frente. Confira abaixo a série do Colorado:
06/04 - 9 de Octubre x Internacional – Sul-Americana
10/04 - Atlético-MG x Internacional - Brasileirão
14/04 - Internacional x Guaireña - Sul-Americana