Internacional ainda não venceu times da Série A do Brasileirão em 2021

Crédito: Reprodução/Twitter do Internacional

Vice-líder na fase de classificação do Campeonato Gaúcho, o Internacional iniciou de maneira amarga a sua briga por uma vaga na final. Diante do Juventude, a equipe Colorada sofreu com o adversário e perdeu por 1 a 0.

Agora, o resultado obriga o Colorado a dar a resposta no Beira-Rio e vencer por uma diferença de dois gols se quiser avançar para a decisão.

Série A

Além do placar indigesto fora de casa, o Internacional ligou um sinal de alerta para os duelos contra Grêmio e Juventude, já que nos dois jogos contra times da Série A, o Colorado não conseguiu vencer.

Assim como ocorreu com o Jaconero, o Inter foi superado diante do Grêmio pela vantagem mínima.