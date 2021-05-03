Internacional ainda não venceu times da Série A do Brasileirão em 2021

Vice-líder na fase de classificação do Campeonato Gaúcho, o Internacional iniciou de maneira amarga a sua briga por uma vaga na final. Diante do Juventude, a equipe Colorada sofreu com o adversário e perdeu por 1 a 0.
Agora, o resultado obriga o Colorado a dar a resposta no Beira-Rio e vencer por uma diferença de dois gols se quiser avançar para a decisão.
Série A
Além do placar indigesto fora de casa, o Internacional ligou um sinal de alerta para os duelos contra Grêmio e Juventude, já que nos dois jogos contra times da Série A, o Colorado não conseguiu vencer.
Assim como ocorreu com o Jaconero, o Inter foi superado diante do Grêmio pela vantagem mínima.
O próximo duelo contra o Juventude acontece no próximo sábado, no Beira-Rio, a partir das 19h (Horário de Brasília).