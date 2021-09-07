Internacional aguarda a volta de Paolo Guerrero

O Internacional espera por Paolo Guerrero. Convocado para os duelos das Eliminatórias pela seleção peruana, o camisa 9 levou cartão amarelo no último jogo da bicolor e está suspenso da próxima partida.
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Diante da impossibilidade de o jogador atuar, o Colorado agiu nos bastidores e solicitou o regresso de Guerrero.
Com a liberação de Ricardo Gareca e Federação Peruana concedida, Diego Aguirre aguarda o seu centroavante nesta quarta-feira para se reapresentar e iniciar o trabalho que visa o jogo contra o Sport.