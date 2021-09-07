Internacional aguarda a volta de Paolo Guerrero

Crédito: AFP

O Internacional espera por Paolo Guerrero. Convocado para os duelos das Eliminatórias pela seleção peruana, o camisa 9 levou cartão amarelo no último jogo da bicolor e está suspenso da próxima partida.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Diante da impossibilidade de o jogador atuar, o Colorado agiu nos bastidores e solicitou o regresso de Guerrero.