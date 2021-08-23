Internacional admite saída de Thiago Galhardo para a Espanha

A trajetória de Thiago Galhardo no Internacional está perto de acabar. Neste último fim de semana, o atleta não viajou com o elenco para São Paulo e ajustou os últimos detalhes da sua ida para a Espanha, onde vai atuar no Celta de Vigo.
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Dentro do elenco, o clima é de despedida em relação ao camisa 17 e o próprio técnico Diego Aguirre falou abertamente sobre o tema após o jogo contra o Santos.
- Está perto de ir embora. São coisas que acontecem toda hora, jogadores que vão, que vêm. Talvez teremos a possibilidade de outro jogador vir a somar. São coisas normais no futebol - declarou o treinador.
Valores
A expectativa é que a venda de Thiago Galhardo ao Celta de Vigo renda ao Internacional em torno de R$ 3 milhões.