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futebol

Internacional admite saída de Thiago Galhardo para a Espanha

Técnico Diego Aguirre já conta com a saída do meia-atacante para o futebol espanhol...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 17:06
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
A trajetória de Thiago Galhardo no Internacional está perto de acabar. Neste último fim de semana, o atleta não viajou com o elenco para São Paulo e ajustou os últimos detalhes da sua ida para a Espanha, onde vai atuar no Celta de Vigo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro do elenco, o clima é de despedida em relação ao camisa 17 e o próprio técnico Diego Aguirre falou abertamente sobre o tema após o jogo contra o Santos.
- Está perto de ir embora. São coisas que acontecem toda hora, jogadores que vão, que vêm. Talvez teremos a possibilidade de outro jogador vir a somar. São coisas normais no futebol - declarou o treinador.
Valores
A expectativa é que a venda de Thiago Galhardo ao Celta de Vigo renda ao Internacional em torno de R$ 3 milhões.

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