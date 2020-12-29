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futebol

Internacional acerta a permanência de Renzo Saravia

Lesionado, o lateral-direito fica no Beira-Rio até dezembro de 2021...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 15:24
Crédito: Divulgação/Internacional
Após garantir a permanência de Abel Braga até o fim do Campeonato Brasileiro, o Internacional conseguiu renovar o vínculo do lateral-direito Renzo Saravia, que chegou ao clube nesta temporada.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIROIndicado por Coudet, o atleta veio por empréstimo junto o Porto-POR, mas lesionou o joelho durante um jogo da Libertadores e só volta aos gramados em 2021.
Apesar de não estar na ativa, Saravia agradou a direção Colorada, que trabalhou de maneira insistente até prolongar o seu vínculo por mais um ano.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Em sua primeira temporada no Internacional, o lateral-direito disputou 16 partidas e não marcou nenhum gol.
Carreira
Aos 27 anos, além do Inter, Renzo Saravia coleciona passagens pelo Porto-POR, Racing e Belgrano.

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