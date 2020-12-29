Internacional acerta a permanência de Renzo Saravia

Crédito: Divulgação/Internacional

Após garantir a permanência de Abel Braga até o fim do Campeonato Brasileiro, o Internacional conseguiu renovar o vínculo do lateral-direito Renzo Saravia, que chegou ao clube nesta temporada.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIROIndicado por Coudet, o atleta veio por empréstimo junto o Porto-POR, mas lesionou o joelho durante um jogo da Libertadores e só volta aos gramados em 2021.

Apesar de não estar na ativa, Saravia agradou a direção Colorada, que trabalhou de maneira insistente até prolongar o seu vínculo por mais um ano.

+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!

Em sua primeira temporada no Internacional, o lateral-direito disputou 16 partidas e não marcou nenhum gol.

Carreira