Interesse: Botafogo faz sondagem por Léo Leocovick, lateral do Vitória

Crédito: Pietro Carpi/ Vitória

O Botafogo está no mercado em busca de um lateral-esquerdo. O nome da vez é Leonardo Leocovick, de 21 anos, que atualmente está no Vitória. Na última semana, o clube de General Severiano buscou informações e sondou a situação do atleta, sem ainda se comprometer com nenhum tipo de proposta oficial.

A posição está no topo de prioridades na lista de contratações do Botafogo, que entende que precisa de mais um lateral-esquerdo para o decorrer da temporada. Atualmente, o Alvinegro tem Hugo e Guilherme Santos à disposição no plantel para o setor.

O primeiro tem uma lesão muscular na anterior de coxa esquerda, enquanto o segundo está sob os cuidados da transição física. Sousa, zagueiro de origem, vem atuando de forma improvisada na lateral-esquerda nos últimos jogos.

Outras equipes do Brasil também sondaram a situação de Léo Leocovick, mas também não fizeram nenhum tipo de proposta oficial. O Botafogo pode potencializar as buscas por um atleta da posição durante a semana.