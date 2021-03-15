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futebol

Interesse: Botafogo faz sondagem por Léo Leocovick, lateral do Vitória

Diretoria do Alvinegro fez consulta por lateral-esquerdo e monitora situação do jogador, que também recebeu sondagens de outras equipes...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 20:59

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 20:59
Crédito: Pietro Carpi/ Vitória
O Botafogo está no mercado em busca de um lateral-esquerdo. O nome da vez é Leonardo Leocovick, de 21 anos, que atualmente está no Vitória. Na última semana, o clube de General Severiano buscou informações e sondou a situação do atleta, sem ainda se comprometer com nenhum tipo de proposta oficial.
A posição está no topo de prioridades na lista de contratações do Botafogo, que entende que precisa de mais um lateral-esquerdo para o decorrer da temporada. Atualmente, o Alvinegro tem Hugo e Guilherme Santos à disposição no plantel para o setor.
O primeiro tem uma lesão muscular na anterior de coxa esquerda, enquanto o segundo está sob os cuidados da transição física. Sousa, zagueiro de origem, vem atuando de forma improvisada na lateral-esquerda nos últimos jogos.
Outras equipes do Brasil também sondaram a situação de Léo Leocovick, mas também não fizeram nenhum tipo de proposta oficial. O Botafogo pode potencializar as buscas por um atleta da posição durante a semana.
Leocovick participou de 16 jogos pelo Vitória na última temporada. Em 2021, ele se tornou titular do Leão, participando de três duelos na nova época com a equipe baiana.

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