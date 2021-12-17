Interesse: Botafogo faz sondagem pelo meia Chico, que jogou no Juventude em 2021

O Botafogo monitora o mercado e contratar um meio-campista é uma das prioridades da equipe no mercado da bola. O nome da vez é o de Chico, atleta que atuou pelo Juventude na última temporada e, inclusive, marcou o gol que selou a permanência do Ju na Série A do Brasileirão.+ Propostas do Botafogo, demora e destaque: a saga de Rafael Navarro até o possível acerto com o Palmeiras

A diretoria do Glorioso fez uma sondagem pelo atleta, que não deve renovar com a equipe gaúcha e fica livre no mercado após 31 de dezembro. Ainda não há proposta e o nome é avaliado internamente.

Matheus Vargas, como o LANCE! havia noticiado, também é um dos desejos do Botafogo para a posição. O jogador, outrora próximo de um acordo, recebeu uma nova proposta de renovação do Fortaleza e, pela possibilidade de jogar a Libertadores, está inclinado a aceita-la, se afastando do Alvinegro.

Chico foi um dos destaques do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro de 2020. As boas atuações, inclusive, o colocaram no radar de Fluminense e Vasco, mas ele optou pelo Juventude por ter mais tempo de jogo. No Rio Grande do Sul, contudo, ele não teve o mesmo destaque do Dragão, marcando apenas um gol com a camisa do Ju.

Filho de pais sul-coreanos, Chico Kim nasceu no Brasil, foi criado no Paraguai, mas tem a carreira praticamente baseada em times em solos tupiniquins. Além do Juventude e do Atlético-GO, o meia soma passagens por Bragantino, CRB, Ceará e Mirassol.