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futebol

Interesse: Botafogo faz sondagem pelo meia Chico, que jogou no Juventude em 2021

Meio-campista, que tem contrato com o Ju acabando e fica livre no mercado, entra no radar do Alvinegro; clube tem interesse e pergunta sobre condições salariais do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 14:54

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 14:54

O Botafogo monitora o mercado e contratar um meio-campista é uma das prioridades da equipe no mercado da bola. O nome da vez é o de Chico, atleta que atuou pelo Juventude na última temporada e, inclusive, marcou o gol que selou a permanência do Ju na Série A do Brasileirão.+ Propostas do Botafogo, demora e destaque: a saga de Rafael Navarro até o possível acerto com o Palmeiras
A diretoria do Glorioso fez uma sondagem pelo atleta, que não deve renovar com a equipe gaúcha e fica livre no mercado após 31 de dezembro. Ainda não há proposta e o nome é avaliado internamente.
Matheus Vargas, como o LANCE! havia noticiado, também é um dos desejos do Botafogo para a posição. O jogador, outrora próximo de um acordo, recebeu uma nova proposta de renovação do Fortaleza e, pela possibilidade de jogar a Libertadores, está inclinado a aceita-la, se afastando do Alvinegro.
Chico foi um dos destaques do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro de 2020. As boas atuações, inclusive, o colocaram no radar de Fluminense e Vasco, mas ele optou pelo Juventude por ter mais tempo de jogo. No Rio Grande do Sul, contudo, ele não teve o mesmo destaque do Dragão, marcando apenas um gol com a camisa do Ju.
Filho de pais sul-coreanos, Chico Kim nasceu no Brasil, foi criado no Paraguai, mas tem a carreira praticamente baseada em times em solos tupiniquins. Além do Juventude e do Atlético-GO, o meia soma passagens por Bragantino, CRB, Ceará e Mirassol.
Crédito: ChicoemaçãopeloJuventude(Foto:FernandoAlves/E.CJuventude

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