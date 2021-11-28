futebol

Inter x Santos: escalações, desfalques e tudo sobre o duelo deste domingo

Jogo do Beira-Rio vale vaga na próxima Libertadores da América para os donos da casa, e permanência na Série A para o Alvinegro da Vila Belmiro...
LanceNet

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 10:00

Santos e Internacional duelam neste domingo, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Peixe conseguiu alcançar os mágicos 45 pontos para fugir da zona de rebaixamento, o Internacional briga por uma vaga na Taça Libertadores da América.O Peixe vem de grande vitória contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante Marcos Leonardo, que saiu do banco de reservas. Assim, o time santista subiu para a 11ª colocação e sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana.Na escalação Fábio Carille ainda conta com uma lista grande de desfalques que foi 'reforçada' por Marinho e Diego Tardelli: Marinho, Diego Tardelli, Jobson, Léo Baptistão e Emiliano Velazquez.
Já o Internacional vem de derrota para o Fluminense, no Maracanã, por 1 a 0. O Colorado é o 9º colocado com 47 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter nas últimas cinco partidas somou quatro derrotas e apenas uma vitória.
O técnico Aguirre conta com importantes desfalques, entre eles o atacante Yuri Alberto, artilheiro da equipe no torneio nacional. Rodrigo Dourado, suspenso, também não poderá enfrentar o Peixe.
FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X SANTOS
Data e hora: 28 de novembro de 2021, às 19hLocal: Beira Rio (PR)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Transmissão: Pay-per-view (Premiere)
INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Gabriel Mercado (Mauricio), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Renzo Saravia, Taison e Patrick; Carlos Palacios; Técnico: Diego Aguirre
Desfalques: Daniel, Yuri Alberto, Vini Melo e Moledo (lesionados); Rodrigo Dourado (suspenso);
SANTOS: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo; Técnico: Fábio Carille
Desfalques: Marinho, Diego Tardelli, Jobson, Léo Baptistão e Emiliano Velazquez (lesionados); Marcos Guilherme (suspenso);
Crédito: Santos e Inter ficaram no empate no primeiro turno do Brasileirão (Ricardo Duarte/Internacional)

