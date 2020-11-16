Inter vai precisar quebrar 'tabu' diante do América-MG

A quarta-feira é decisiva para o Internacional. Após perder o jogo do Beira-Rio, o time de Abel Braga vai até o Independência para tentar reverter a vantagem do rival e carimbar uma vaga na semi da Copa do Brasil.Apesar da missão não ser impossível, o Colorado terá que quebrar um tabu de quase um mês para avançar, que é vencer um jogo por dois gols de diferença.