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futebol

Inter vai precisar quebrar 'tabu' diante do América-MG

Colorado não vence por dois gols de diferença desde o dia 18 de outubro, quando bateu o Vasco, no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 18:58

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:58

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena
A quarta-feira é decisiva para o Internacional. Após perder o jogo do Beira-Rio, o time de Abel Braga vai até o Independência para tentar reverter a vantagem do rival e carimbar uma vaga na semi da Copa do Brasil.Apesar da missão não ser impossível, o Colorado terá que quebrar um tabu de quase um mês para avançar, que é vencer um jogo por dois gols de diferença.
A última vez que venceu por dois gols aconteceu no dia 18 de outubro, quando o Inter bateu o Vasco da Gama por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
Desde então, nas duas vitórias do Internacional teve no período, o time de Porto Alegre venceu apenas pela vantagem mínima.

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