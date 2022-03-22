Inter tem punição por atentado a ônibus do Grêmio determinada pelo TJD

Antes de saber qual será a possível punição no caso onde Lucas Silva foi atingido por um celular no Grenal 436, o Internacional foi penalizado em primeira instância por conta de fatos ocorridos em 26 de fevereiro. Data em que, originalmente, aconteceria o clássico de número 435.>Confira tudo sobre o conteúdo do LANCE! no TikTokO Colorado acabou multado em R$ 150 mil por conta do incidente onde o veículo que transportava a delegação do rival foi atingido por pedras e também por cadeiras que foram arremessadas contra os torcedores então visitantes no Beira-Rio.

Uma das pedras que atingiram o ônibus gremista, aliás, acertou em cheio o meio-campista paraguaio Villasanti, precisando ser hospitalizado com o quadro de traumatismo craniano, concussão cerebral, escoriações no rosto e trauma no quadril. A internação durou por menos de 24 horas, já que ele recebeu alta na manhã do dia 27 do último mês.

Segundo foi detalhado pela decisão, dentro do valor total da multa aplicada, R$ 100 mil se referem ao atentado ao ônibus e os outros R$ 50 mil aos ataques com cadeiras.

No caso do Grêmio, as denúncias apresentadas onde os torcedores também teriam depredado o estádio as margens do Rio Guaíba, além da promoção de cantos racistas, não foram acolhidas.