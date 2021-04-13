Inter tem a chance de 'pressionar' o Grêmio na briga pela liderança do Gauchão

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

A quarta-feira é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado pelo Grêmio, o time comandado por Miguel Ángel Ramírez terá a chance de se recuperar e mostrar a sua força para o torcedor.

+ Veja 30 astros que jogaram por times do Nordeste e você não lembra

Além da 'resposta', o Inter terá a possibilidade de pressionar o Tricolor na briga pela liderança, já que ambos possuem 17 pontos.

A diferença é que o Colorado, com a partida desta quarta-feira, vai abrir dois jogos a mais que o Grêmio, ou seja, não pode perder mais nenhum ponto.

Calendário