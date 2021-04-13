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futebol

Inter tem a chance de 'pressionar' o Grêmio na briga pela liderança do Gauchão

Colorado pode abrir três pontos de vantagem contra o seu principal rival pela ponta...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 19:17
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
A quarta-feira é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado pelo Grêmio, o time comandado por Miguel Ángel Ramírez terá a chance de se recuperar e mostrar a sua força para o torcedor.
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Além da 'resposta', o Inter terá a possibilidade de pressionar o Tricolor na briga pela liderança, já que ambos possuem 17 pontos.
A diferença é que o Colorado, com a partida desta quarta-feira, vai abrir dois jogos a mais que o Grêmio, ou seja, não pode perder mais nenhum ponto.
Calendário
Na fase de classificação do Gauchão, o Internacional terá pela frente o Aimoré e Esportivo.

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