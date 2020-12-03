Inter sofre novo revés dentro de casa em mata-mata na Era Abel Braga

Se com Eduardo Coudet o Internacional sabia usar o Beira-Rio em momentos decisivos, com Abel Braga a história é diferente. Desde a chegada do ídolo Colorado, o time vermelho de Porto Alegre não consegue vencer dentro de casa, principalmente em mata-mata.Antes do revés contra o Boca Juniors, desta vez pela Libertadores, o Colorado já havia sido superado pelo América-MG, pela Copa do Brasil.