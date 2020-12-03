Inter sofre novo revés dentro de casa em mata-mata na Era Abel Braga

Se com Eduardo Coudet o Internacional sabia usar o Beira-Rio em momentos decisivos, com Abel Braga a história é diferente. Desde a chegada do ídolo Colorado, o time vermelho de Porto Alegre não consegue vencer dentro de casa, principalmente em mata-mata.Antes do revés contra o Boca Juniors, desta vez pela Libertadores, o Colorado já havia sido superado pelo América-MG, pela Copa do Brasil.
A coincidência é o resultado de 1 a 0 para o time adversário. Agora, cabe ao elenco do Internacional buscar a classificação na sempre temida La Bombonera, na próxima quarta-feira.
Retrospecto de mata-mata no Beira-Rio com Abel Braga:
Inter 0 x 1 América-MG – Copa do BrasilInter 0 x 1 Boca Juniors - Libertadores