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futebol

Inter sofre novo revés dentro de casa em mata-mata na Era Abel Braga

Antes do Boca Juniors, o Colorado foi superado pelo América-MG, em jogo da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 00:14

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 00:14

Crédito: AFP
Se com Eduardo Coudet o Internacional sabia usar o Beira-Rio em momentos decisivos, com Abel Braga a história é diferente. Desde a chegada do ídolo Colorado, o time vermelho de Porto Alegre não consegue vencer dentro de casa, principalmente em mata-mata.Antes do revés contra o Boca Juniors, desta vez pela Libertadores, o Colorado já havia sido superado pelo América-MG, pela Copa do Brasil.
A coincidência é o resultado de 1 a 0 para o time adversário. Agora, cabe ao elenco do Internacional buscar a classificação na sempre temida La Bombonera, na próxima quarta-feira.
Retrospecto de mata-mata no Beira-Rio com Abel Braga:
Inter 0 x 1 América-MG – Copa do BrasilInter 0 x 1 Boca Juniors - Libertadores

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