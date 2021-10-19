Inter sofre com desfalques para encarar o Red Bull Bragantino

A semana do Internacional começou de maneira pesada. Após o revés contra o Palmeiras, o Colorado sentiu a pressão da torcida, que exige uma reação no meio de semana, quando encara o RB Bragantino, no Beira-Rio.
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Porém, com a intenção de responder as críticas, Aguirre e seus comandados precisam lidar com os desfalques. Só para o jogo deste meio de semana, o treinador não terá o goleiro Daniel, o lateral Heitor e o volante Edenílson.
Além do trio citado acima, Saravia pode ser punido pelo STJD e aumentar a lista de problemas do comandante.
Classificação
Com 39 pontos na classificação, o Internacional está na 7ª posição. O Corinthians, primeiro time do G-6, está com 40 pontos.