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futebol

Inter sofre com desfalques para encarar o Red Bull Bragantino

Diego Aguirre não terá o goleiro Daniel, o lateral Heitor e o volante Edenilson...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 17:22
Crédito: Edenílson abriu a contagem no Beira-Rio (Divulgação/Internacional
A semana do Internacional começou de maneira pesada. Após o revés contra o Palmeiras, o Colorado sentiu a pressão da torcida, que exige uma reação no meio de semana, quando encara o RB Bragantino, no Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, com a intenção de responder as críticas, Aguirre e seus comandados precisam lidar com os desfalques. Só para o jogo deste meio de semana, o treinador não terá o goleiro Daniel, o lateral Heitor e o volante Edenílson.
Além do trio citado acima, Saravia pode ser punido pelo STJD e aumentar a lista de problemas do comandante.
Classificação
Com 39 pontos na classificação, o Internacional está na 7ª posição. O Corinthians, primeiro time do G-6, está com 40 pontos.

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