Inter se aproxima da zona de rebaixamento do Brasileirão

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

A crise está instalada dentro do Internacional. Na noite do último domingo, o time comandado por Diego Aguirre foi derrotado pelo Athletico e aumentou a marca negativa dentro do Campeonato Brasileiro.

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Se a torcida sonhava com a quebra do jejum de 41 anos sem vencer o torneio nacional, a preocupação do momento é uma possível briga contra o rebaixamento.

No momento, o Colorado ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos. O São Paulo, primeiro time do Z-4, aparece com 11 pontos.

Apesar da distância na classificação ainda ser confortável, o time de Porto Alegre precisa somar pontos se quiser respirar aliviado e alçar voos mais altos na competição.

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