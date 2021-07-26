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futebol

Inter se aproxima da zona de rebaixamento do Brasileirão

Sinal de alerta foi ligado no Beira-Rio e a diretoria espera uma reação nas próximas rodadas...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 17:31
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
A crise está instalada dentro do Internacional. Na noite do último domingo, o time comandado por Diego Aguirre foi derrotado pelo Athletico e aumentou a marca negativa dentro do Campeonato Brasileiro.
+ Veja a classificação do Brasileirão no app LANCE!
Se a torcida sonhava com a quebra do jejum de 41 anos sem vencer o torneio nacional, a preocupação do momento é uma possível briga contra o rebaixamento.
No momento, o Colorado ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos. O São Paulo, primeiro time do Z-4, aparece com 11 pontos.
Apesar da distância na classificação ainda ser confortável, o time de Porto Alegre precisa somar pontos se quiser respirar aliviado e alçar voos mais altos na competição.
Calendário
Na próxima rodada, o Internacional mede forças contra o Cuiabá, no Beira-Rio.

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