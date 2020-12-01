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futebol

Inter rescinde com atletas envolvidos em vídeo comprometedor

Em vídeo que viralizou na rede, Matheus Monteiro é gravado dando a entender que havia dopado uma mulher durante festa...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 12:08

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:08

Crédito: Reprodução/Internet
A terça-feira começou agitada no Internacional. Após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, onde os atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinícius, ambos do sub-20, aparecem sugerindo que haviam dopado uma mulher durante uma festa, o Colorado rescindiu o acordo com a dupla.Nas imagens que viralizaram nas últimas horas, Matheus Monteiro deu a entender como a situação aconteceu. Enquanto isso, Luiz gravava o companheiro e colocou emojis que riam da história.
‘Eu coloquei uma bala no copo dela, e ela ficou daquele jeito. Nem se ligou na cena, ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho e larguei ali. Ela ficou mal. E eu entrei para o quarto, ela de lá’, contou Matheus.
Assim que o vídeo caiu na rede, diversos torcedores do Inter protestaram sobre o fato e pediram o afastamento dos jogadores.
Confira o comunicado do Inter:
‘O Sport Club Internacional comunica o término da relação contratual dos atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, ambos da categoria sub-20’, informou.

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