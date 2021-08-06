Inter reencontra duas pedras no sapato no Maracanã: Fla e Renato Gaúcho

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O próximo domingo será de reencontros para o Internacional. No Maracanã, o Colorado mede forças contra o Flamengo e Renato Gaúcho, dois algozes do Inter nos últimos tempos.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Pelo lado do Fla, o time carioca está engasgado na garganta do Colorado, que sofreu derrotas duras nos últimos tempos. A primeira foi a eliminação na Libertadores 2019, quando o Rubro-Negro venceu no Maraca e depois segurou o empate no Beira-Rio.

Na temporada 2020, os dois clubes brigaram ponto a ponto para ficar com o título do Brasileirão e protagonizaram um jogo repleto de polêmica no Maracanã. Com direito a expulsão de Rodinei e virada no placar, o Flamengo ganhou e na sequência faturou o título nacional.

Renato Gaúcho

No caso do treinador a polêmica é mais antiga. Quando comandou o Grêmio, entre 2016 a 2021, Renato Gaúcho cansou de tirar sarro do Inter após os clássicos e criou uma grande antipatia dos Colorados.