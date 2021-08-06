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futebol

Inter reencontra duas pedras no sapato no Maracanã: Fla e Renato Gaúcho

Colorado não tem obtido muita sorte nos jogos contra o técnico e o Rubro-Negro...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:46
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O próximo domingo será de reencontros para o Internacional. No Maracanã, o Colorado mede forças contra o Flamengo e Renato Gaúcho, dois algozes do Inter nos últimos tempos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Pelo lado do Fla, o time carioca está engasgado na garganta do Colorado, que sofreu derrotas duras nos últimos tempos. A primeira foi a eliminação na Libertadores 2019, quando o Rubro-Negro venceu no Maraca e depois segurou o empate no Beira-Rio.
Na temporada 2020, os dois clubes brigaram ponto a ponto para ficar com o título do Brasileirão e protagonizaram um jogo repleto de polêmica no Maracanã. Com direito a expulsão de Rodinei e virada no placar, o Flamengo ganhou e na sequência faturou o título nacional.
Renato Gaúcho
No caso do treinador a polêmica é mais antiga. Quando comandou o Grêmio, entre 2016 a 2021, Renato Gaúcho cansou de tirar sarro do Inter após os clássicos e criou uma grande antipatia dos Colorados.
Para aumentar a rivalidade, durante a trajetória no Tricolor, Portaluppi perdeu apenas duas vezes para o Internacional.

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