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futebol

Inter reencontra algoz do último Campeonato Brasileiro

Revés diante do Sport impediu o Colorado de conquistar a última edição do torneio...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 19:50
Crédito: Inter perdeu do Sport por 2 a 1 no Beira-Rio (Ricardo Duarte
Na próxima segunda-feira, o Internacional volta a campo para encarar o Sport, time que diferente do Colorado, vive um momento complicado no Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O duelo, que marca a abertura do returno para os dois clubes, é também um encontro do jogo que praticamente definiu a última edição do torneio nacional.
Apesar do revés contra o Flamengo no Maracanã, dentro do Internacional, a avaliação é que a derrota para o Sport, em casa, foi determinante para o time gaúcho ficar com o vice-campeonato.
Nas contas da diretoria e torcida, mesmo com o tropeço no Maracanã, se o Inter tivesse vencido o Leão conquistaria a taça.

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