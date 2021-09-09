Inter reencontra algoz do último Campeonato Brasileiro

Crédito: Inter perdeu do Sport por 2 a 1 no Beira-Rio (Ricardo Duarte

Na próxima segunda-feira, o Internacional volta a campo para encarar o Sport, time que diferente do Colorado, vive um momento complicado no Brasileirão.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O duelo, que marca a abertura do returno para os dois clubes, é também um encontro do jogo que praticamente definiu a última edição do torneio nacional.

Apesar do revés contra o Flamengo no Maracanã, dentro do Internacional, a avaliação é que a derrota para o Sport, em casa, foi determinante para o time gaúcho ficar com o vice-campeonato.