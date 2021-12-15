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Inter promove ações comemorativas aos 15 anos da conquista do Mundial de Clubes

Para relembrar o manto branco usado pelos jogadores diante do Barcelona, foi criada uma réplica licenciada com a assinatura do capitão Fernandão...
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Publicado em 

15 dez 2021 às 18:06

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 18:06

Em homenagem aos 15 anos da conquista do Mundial, o Internacional programou uma série de atividades alusivas à data, comemorada na próxima sexta-feira.
O aquecimento começa na quinta-feira, onde a Visita Colorada, nos horários das 14h e 15h30, contará com uma presença ilustre: ao final do trajeto, o ídolo Iarley estará no gramado do Estádio Beira-Rio para uma ação de Chute a Gol. O ex-goleiro Hiran também estará presente.
À beira do campo, será posicionada uma goleira para que os visitantes tenham a oportunidade de marcar um gol no Gigante. A atividade é restrita a 30 pessoas por grupo, uma vez que ainda está sendo respeitado o distanciamento social e evitado qualquer tipo de aglomeração. Os colorados também poderão fazer fotos com a taça da conquista de 2006. Neste dia, o Museu do Inter terá gratuidade no ingresso. As ações são válidas para sócios e não sócios.
Já a sexta-feira reserva uma agenda recheada de atrações. A começar pelo lançamento de uma camisa comemorativa aos 15 anos do maior título da história colorada. Para relembrar o manto branco usado pelos jogadores diante do Barcelona, foi criada uma réplica licenciada com a assinatura do capitão Fernandão.
De acordo com Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing do Inter, as ações foram pensadas de forma que contemplem a todos que estão celebrando os 15 anos da maior conquista colorada.
'Buscamos resgatar a história com o lançamento da réplica da camisa branca, que será sorteada entre nossos sócios e, também, estará à disposição nas nossas lojas, receberemos os ídolos que fizeram a diferença em Yokohama e estaremos juntos aos nossos colaboradores na festa de encerramento do ano. Temos certeza que a comemoração prevista está à altura da data', revela.
A camisa estará à venda nas lojas oficiais do Clube por R$ 199,00 para sócios. Além disso, 100 sócios colorados que se mantiveram adimplentes durante a pandemia serão sorteados para receberem a camisa. Ela será revelada ao público na quinta-feira.
O Clube também organizou um café da manhã para convidados. Conselheiros, ex-jogadores e ex-funcionários serão recepcionados pelo presidente Alessandro Barcellos, Conselho de Gestão e vice-presidentes para um momento de celebração e homenagens.
Entre elas, aos torcedores eméritos Noêmia Martins Fontoura (Vó Noêmia), Sérgio Antônio da Silva Vanacor (Macaco) e Jorge Luís de Oliveira (Nego Beleza), que, ao longo dos anos demonstram seu amor incondicional pelo Inter. Fernanda Bizzotto, Enzo e Eloá, esposa e filhos do eterno capitão colorado, também serão homenageados. Outros dez sócios foram sorteados para participarem do encontro. Ao término do evento, haverá uma queima de fogos.
Na sequência, e ainda em comemoração à data, o Clube irá realizar a sua tradicional festa para os colaboradores, onde todos serão recepcionados para um almoço no CT Parque Gigante. E para encerrar as atividades, a partir das 18h, a Rádio Colorada colocará no ar um programa especial relembrando a conquista.
Crédito: InternacionalfaturouoMundialdeClubesem2016(Reprodução

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