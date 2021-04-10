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futebol

Inter prevê caminho difícil como 'visitante' na Libertadores

Viagens longas e altitude ligam o sinal de alerta dentro do elenco comandado por Miguel Ángel Ramírez...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 11:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 11:52
Crédito: Treinador foi oficialmente apresentado no Colorado (Ricardo Duarte
Após muita expectativa, o Internacional finalmente conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Integrante da chave B, o Colorado terá pela frente o Olimpia, Deportivo Táchira e Always Ready.
+ Sorteio dos grupos da Libertadores rende memes na web; Corinthians e Flu foram os principais alvos
Apesar de não ser uma “chave da morte”, o Inter sabe que terá dificuldade nos duelos fora de casa, principalmente quando encarar o Always Ready, que conta com a altitude da Bolívia para sufocar seus rivais.
Já contra o Deportivo Táchira, o Inter não terá pela frente a altitude, mas a viagem para a Venezuela costuma ser desgastante e longa.
Por fim, o Olimpia é um rival direto na briga pela melhor campanha. Tricampeão da América, o Decano quer mostrar uma campanha melhor do que na temporada passada, quando ficou na fase de grupos.
Confira o calendário do Internacional:
20/04: Always Ready x Inter27/04: Inter x Táchira04/05: Inter x Olimpia11/05: Táchira x Inter18/05: Olimpia x Inter25/05: Inter x Always Ready

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