Inter prevê caminho difícil como 'visitante' na Libertadores

Crédito: Treinador foi oficialmente apresentado no Colorado (Ricardo Duarte

Após muita expectativa, o Internacional finalmente conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Integrante da chave B, o Colorado terá pela frente o Olimpia, Deportivo Táchira e Always Ready.

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Apesar de não ser uma “chave da morte”, o Inter sabe que terá dificuldade nos duelos fora de casa, principalmente quando encarar o Always Ready, que conta com a altitude da Bolívia para sufocar seus rivais.

Já contra o Deportivo Táchira, o Inter não terá pela frente a altitude, mas a viagem para a Venezuela costuma ser desgastante e longa.

Por fim, o Olimpia é um rival direto na briga pela melhor campanha. Tricampeão da América, o Decano quer mostrar uma campanha melhor do que na temporada passada, quando ficou na fase de grupos.

Confira o calendário do Internacional: