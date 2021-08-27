Inter pode encerrar a rodada no G-6 do Brasileirão; veja cenário

Invicto nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo no próximo domingo e o adversário é o Atlético-GO, fora de casa.
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Com 22 pontos conquistados, a equipe de Diego Aguirre aparece na 10ª colocação e, apesar da distância nas posições, o Colorado pode encerrar a jornada na zona de classificação da Libertadores da América.
Para ficar entre os seis melhores do torneio, o Inter precisa vencer o seu jogo contra o Atlético-GO, que está a frente na classificação e torcer por tropeços dos rivais.
Confira abaixo o cenário:
. Inter vencer o Atlético-GO
. Corinthians perder do Grêmio
. Ceará perder do América-MG
. Athletico ser derrotado pelo Palmeiras