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futebol

Inter perde a invencibilidade de 12 jogos no Brasileirão

Além de abrir a briga pelo título, o Colorado perdeu uma grande jornada invicta na temporada...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 18:47
Crédito: Ricardo Duarte
A derrota para o Sport estremeceu o Internacional. Como se não bastasse um revés inesperado contra um time que luta para escapar do rebaixamento, o Colorado abriu novamente a briga pelo título nacional.
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Agora, o Inter aparece na liderança com 66 pontos, um a mais que o Flamengo, vice-líder e os dois têm confronto direto na penúltima rodada no Maracanã.
Invencibilidade
Outro ponto que faz o Inter lamentar a derrota é a queda da invencibilidade do time. Antes do Sport, o Colorado sustentava 12 jogos invictos, feito que deixava a sua torcida orgulhosa.
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Campanha durante a marca
Durante a série recorde na história do clube, o Internacional somou nove vitórias e três empates. O ataque marcou 25 gols e a defesa levou 9 tentos.

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