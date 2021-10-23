Inter Miami se aproxima de acerto com Jean Mota, do Santos, e permanece interessado em Raphael Veiga

O Inter Miami, dos Estados Unidos, sinalizou com a possibilidade de oferecer 12 milhões de dólares (cerca de R$ 68 milhões, na cotação atual) por Raphael Veiga, do Palmeiras. O clube também avançou na negociação por Jean Mota, do Santos, e deve tirar o jogador da Vila Belmiro em breve. A informação foi publicada pelo repórter Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva.Ainda segundo a Gazeta, a equipe da MLS entende que Jean Mota e Raphael Veiga jogam em posições diferentes e, portanto, cumprem funções distintas em campo. Assim, a contratação de um deles não inviabilizaria a do outro.O Palmeiras possui 65% dos direitos de Raphael Veiga e teria direito a aproximadamente R$ 44 milhões. O jogador iria para os Estados Unidos somente em janeiro de 2022, com a abertura da janela internacional de transferências.