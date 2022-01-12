Inter marca no último minuto da prorrogação e vence a Juventus na Supercopa da Itália

Foi com emoção, mas a Internazionale é campeã da Supercopa da Itália. Nesta quarta-feira os nerazzurri venceram a rival Juventus por 2 a 1, com gol no último minuto da prorrogação. No tempo normal, Lautaro Martínez e Mckennie balançaram as redes, enquanto Alexis Sanchez marcou no tempo extra e deu o sexto título do torneio para a Inter.A Internazionale começou melhor a partida e logo com um minuto de jogo assustou Perin, com chute de Dkezo que passou rente ao travessão. Aos 8', os nerazzuri chegaram novamente, dessa vez em arremate de Lautaro Martínez, que saiu pela linha de fundo. Apesar do início melhor da equipe de Simone Inzaghi, quem abriu o placar foi a Juventus.
Aos 25', Morata recebeu na esquerda e cruzou na cabeça de McKennie, que só tocou no canto de Handanovic para abrir o placar. Contudo, a vantagem da Velha Senhora durou apenas 10 minutos. Aos 35', Dzeko foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti, cobrado com perfeição por Lautaro Martínez.
No segundo tempo, a Inter de Milão voltou melhor novamente e teve duas grandes chances de virar a partida. Na primeira, Dumfries cabeceou uma bola no ângulo para defesa sensacional de Perin. Dez minutos depois, o goleiro da Juventus apareceu de novo para fazer boa defesa após cabeçada de Lautaro.
Aos 25' da etapa final, Perisic recebeu na área e chutou para nova defesa de Perin. Na reta final do jogo, o ritmo das duas equipes caiu e partida se encerrou empatadas nos 90 minutos. Esgotadas, as duas equipes pouco criaram no tempo extra, mas no último minuto da prorrogação, Alexis Sanchéz marcou após assistência de Darmian e deu o título para a Internazionale.