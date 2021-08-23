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futebol

Inter mantém invencibilidade de quatro partidas na temporada

Colorado mostrou poder de reação contra o Santos e manteve a sua série invicta no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 19:30

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 19:30

Crédito: Inter chegou ao quarto jogo sem perder (Ricardo Duarte / Internacional
Após uma longa fase negativa, o Internacional começa a se encontrar na temporada sob o comando técnico do uruguaio Diego Aguirre.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No último domingo, o Colorado mostrou poder de reação contra o Santos. Se o Inter abriu o placar com Gabriel Mercado, o Peixe virou o marcador e, quando parecia tudo definido, Yuri Alberto, sempre ele, deu números finais ao confronto.
O resultado manteve o bom astral do elenco gaúcho e de quebra fez o Internacional chegar a marca de quatro partidas sem perder.
O último revés do Colorado aconteceu no dia 25 de julho, quando a equipe acabou superada pelo Athletico por 2 a 1, na Arena da Baixada. Desde então, o time venceu dois jogos e empatou outros dois.

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