Inter mantém invencibilidade de quatro partidas na temporada

Crédito: Inter chegou ao quarto jogo sem perder (Ricardo Duarte / Internacional

Após uma longa fase negativa, o Internacional começa a se encontrar na temporada sob o comando técnico do uruguaio Diego Aguirre.

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No último domingo, o Colorado mostrou poder de reação contra o Santos. Se o Inter abriu o placar com Gabriel Mercado, o Peixe virou o marcador e, quando parecia tudo definido, Yuri Alberto, sempre ele, deu números finais ao confronto.

O resultado manteve o bom astral do elenco gaúcho e de quebra fez o Internacional chegar a marca de quatro partidas sem perder.