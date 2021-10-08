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futebol

Inter lança campanha para o mês das crianças

Clube gaúcho presenteia sócios mirins com carteirinha oficial; Ação visa estimular paixão pelo esporte...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 17:26
Crédito: Inter faz ação no Dia das Crianças (Ricardo Duarte/Internacional
De olho nas novas gerações de apoiadores, o Inter lançou nesta semana uma campanha voltada às crianças. A ação também conta com a participação dos pais, avós e padrinhos, uma vez que incentiva a associação ao Clube do Povo na modalidade Sócio Coloradinho.
Para celebrar o dia das crianças, que será comemorado na terça-feira, dia 12, o Inter planeja fazer com que os pequenos apaixonados sejam presenteados com a carteirinha de sócio, o que simboliza toda a paixão pelo clube. 'Muito mais que o valor material, esse presente representa o intangível, que é o amor que passa de geração para geração. É algo que não podemos mensurar, mas que tem um valor inestimável. Queremos os jovens torcedores, os sócios coloradinhos, cada vez mais próximos do clube e isso depende muito do exemplo que vem de casa', afirma Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing.
O lançamento da campanha foi marcado pela publicação de um vídeo com as novas “contratações” coloradas. Uma ação que também faz parte da iniciativa é que em todas as sextas-feiras deste mês, das 10h às 12h e das 14h às 17h, as crianças que se associarem ou renovarem o seu vínculo de sócio terão a oportunidade de tirar uma foto na sala de coletiva do Beira-Rio. Posteriormente, esses registros serão postados nas redes sociais do Inter.
'Chegou a hora da família fazer a sua parte neste processo. O Inter é grande e só se manterá assim se hoje todos estiverem preocupados em aproximar os pequenos torcedores do clube do coração', ressalta Avancini.
A associação, que pode ser feita pelo site do Internacional ou presencialmente na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), garante aos pequenos fãs vantagens especiais e a possibilidade de viver o clube desde cedo.

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