Inter lança campanha para o mês das crianças

Crédito: Inter faz ação no Dia das Crianças (Ricardo Duarte/Internacional

De olho nas novas gerações de apoiadores, o Inter lançou nesta semana uma campanha voltada às crianças. A ação também conta com a participação dos pais, avós e padrinhos, uma vez que incentiva a associação ao Clube do Povo na modalidade Sócio Coloradinho.

Para celebrar o dia das crianças, que será comemorado na terça-feira, dia 12, o Inter planeja fazer com que os pequenos apaixonados sejam presenteados com a carteirinha de sócio, o que simboliza toda a paixão pelo clube. 'Muito mais que o valor material, esse presente representa o intangível, que é o amor que passa de geração para geração. É algo que não podemos mensurar, mas que tem um valor inestimável. Queremos os jovens torcedores, os sócios coloradinhos, cada vez mais próximos do clube e isso depende muito do exemplo que vem de casa', afirma Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing.

O lançamento da campanha foi marcado pela publicação de um vídeo com as novas “contratações” coloradas. Uma ação que também faz parte da iniciativa é que em todas as sextas-feiras deste mês, das 10h às 12h e das 14h às 17h, as crianças que se associarem ou renovarem o seu vínculo de sócio terão a oportunidade de tirar uma foto na sala de coletiva do Beira-Rio. Posteriormente, esses registros serão postados nas redes sociais do Inter.

'Chegou a hora da família fazer a sua parte neste processo. O Inter é grande e só se manterá assim se hoje todos estiverem preocupados em aproximar os pequenos torcedores do clube do coração', ressalta Avancini.