Inter fecha sequência como visitante sem derrotas

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Após um período conturbado com Miguel Ángel Ramírez, o Internacional foi atrás de Diego Aguirre e apostou no passado para reerguer a equipe e nos dois primeiros desafios somou quatro pontos.

Apesar de não mostrar uma grande evolução que possa encher os olhos do torcedor, o Colorado mostrou mais resistência, principalmente nos jogos como visitante.

Diante da Chape e América-MG, a equipe não perdeu e conseguiu se estabilizar no meio da classificação.