Inter fecha sequência como visitante sem derrotas

Após um período conturbado com Miguel Ángel Ramírez, o Internacional foi atrás de Diego Aguirre e apostou no passado para reerguer a equipe e nos dois primeiros desafios somou quatro pontos.
Apesar de não mostrar uma grande evolução que possa encher os olhos do torcedor, o Colorado mostrou mais resistência, principalmente nos jogos como visitante.
Diante da Chape e América-MG, a equipe não perdeu e conseguiu se estabilizar no meio da classificação.
Agora, a ordem é encontrar um equilíbrio nos jogos dentro de casa e saltar para o alta da tabela, onde é o lugar almejado por torcida e diretoria.