Inter encerra 'maratona' como visitante com aproveitamento ruim

Crédito: Divulgação/Internacional

Chegou ao fim a maratona do Inter longe do Beira-Rio. Nas últimas duas rodadas do Brasileirão, o Colorado visitou Atlético-MG e Ceará e terminou com um aproveitamento baixo.

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No Mineirão, o Colorado até encarou o líder do Brasileirão, mas foi superado na etapa final e perdeu o jogo por 1 a 0.

Na noite da última quarta-feira, o Ceará foi o adversário e o jogo ficou empatado sem gols, para desânimo do torcedor.