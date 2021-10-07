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futebol

Inter encerra 'maratona' como visitante com aproveitamento ruim

Dos seis pontos disputados longe do Beira-Rio, o Colorado somou apenas um e diante do Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 08:15

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:15

Crédito: Divulgação/Internacional
Chegou ao fim a maratona do Inter longe do Beira-Rio. Nas últimas duas rodadas do Brasileirão, o Colorado visitou Atlético-MG e Ceará e terminou com um aproveitamento baixo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Mineirão, o Colorado até encarou o líder do Brasileirão, mas foi superado na etapa final e perdeu o jogo por 1 a 0.
Na noite da última quarta-feira, o Ceará foi o adversário e o jogo ficou empatado sem gols, para desânimo do torcedor.
Agora, o Internacional volta a campo no fim de semana e tenta a sua recuperação no Brasileiro diante da Chapecoense, no Beira-Rio.

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