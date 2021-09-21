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futebol

Inter emplaca boa sequência como mandante e sobe na tabela

Colorado está perto do G-6 e um dos motivos foi a melhora dos resultados dentro do Beira-Rio...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 14:55
Crédito: Beira-Rio voltou a ser sinônimo de vitórias ao Inter (Reprodução / Twitter - Internacional
Se antes o Beira-Rio era sinônimo de dor de cabeça para o Internacional, atualmente a fase do Colorado dentro de casa mudou.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em plena recuperação no Campeonato Brasileiro, o Inter tem obtido bons resultados dentro dos seus domínios, como, por exemplo, no último domingo, quando bateu o Fortaleza por 1 a 0.
Desde a queda na Libertadores, quando foi superado pelo Olimpia na disputa de pênaltis, o Colorado emplacou uma sequência de três partidas sem perder (duas vitórias e um empate).
Calendário
No próximo domingo, o adversário é o Bahia, no Beira-Rio e o Inter terá mais uma chance de ampliar o seu desempenho.

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