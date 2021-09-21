Inter emplaca boa sequência como mandante e sobe na tabela

Se antes o Beira-Rio era sinônimo de dor de cabeça para o Internacional, atualmente a fase do Colorado dentro de casa mudou.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em plena recuperação no Campeonato Brasileiro, o Inter tem obtido bons resultados dentro dos seus domínios, como, por exemplo, no último domingo, quando bateu o Fortaleza por 1 a 0.
Desde a queda na Libertadores, quando foi superado pelo Olimpia na disputa de pênaltis, o Colorado emplacou uma sequência de três partidas sem perder (duas vitórias e um empate).
Calendário
No próximo domingo, o adversário é o Bahia, no Beira-Rio e o Inter terá mais uma chance de ampliar o seu desempenho.