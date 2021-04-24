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futebol

Inter de Milão x Verona: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Milão ocupa a primeira colocação do Campeonato Italiano, e busca vitória para ficar ainda mais perto do título...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 19:00
Crédito: Divulgação/Inter de Milão
Neste domingo, a Inter de Milão recebe o Hellas Verona no San Siro, na cidade de Milão, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que terá início às 10h (de Brasília), é fundamental para a equipe da Inter seguir na liderança da Liga.
Veja a tabela do ItalianoLíder do Campeonato Italiano com 76 pontos somados em 32 partidas, a Inter de Milão segura uma vantagem de dez pontos para o Milan, segundo colocado. A vitória contra o Hellas Verona é essencial para a equipe seguir rumo ao título italiano.
- Vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que estava indo bem no campeonato antes de uma sequência de maus resultados, mas assisti um pouco desses jogos e, devo dizer, eles não mereciam perder. Eles também têm um ótimo treinador em Juric. Eu só posso dizer coisas boas sobre ele porque todos nós podemos ver o que ele está fazendo no Hellas - disse Antonio Conte, treinador da Inter.
No meio da tabela do Campeonato Italiano, o Hellas Verona soma 41 pontos em 32 rodadas disputadas. Décimo colocado, o time visitante deste domingo encontra-se livre de preocupações relacionadas ao rebaixamento e às vagas em competições continentais.
- Qual é a minha opinião sobre o jogo do Inter? Eles construíram algo maluco e jogaram jogos enormes, mostrando futebol total. O Inter tem grandes campeões e muita substância na defesa, é muito difícil para eles marcarem, então são extraordinários na frente - disse Ivan Juric, treinador do Verona.FICHA TÉCNICAINTER DE MILÃO x HELLAS - Campeonato Italiano: 33ª rodada
Data e horário: 25/04/2021, às 10h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Rosario AbissoAssistentes: Mauro Galetto e Luigi RossiOnde assistir: SporTV
INTER DE MILÃO (Treinador: Antonio Conte)Handonovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; Lukaku e Lautaro Martínez.
Desfalques: Kolarov e Vidal (lesionados).
HELLAS VERONA (Treinador: Ivan Juric)Silvestri; Dawidowicz, Gunter e Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazvoic, Barak e Zaccagni; Lasagna.
Desfalques: Veloso, Ceccherini, Lovato, Vieira (lesionados); Sturaro (suspenso).

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