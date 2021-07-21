Inter de Milão trabalha na rescisão contratual de Arturo Vidal

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A Inter de Milão trabalha nos bastidores pela rescisão contratual de Arturo Vidal, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O principal problema para a permanência do chileno é o salário de 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões) por temporada.O atleta tem mais um ano de contrato com o clube italiano, além da opção de estender o vínculo até 2023. No entanto, o meia não teve um bom aproveitamento na última campanha da equipe com apenas 23 partidas disputadas no Campeonato Italiano, sendo que a maioria iniciando no banco de reservas.

Por conta da saída de Antonio Conte, um dos principais entusiastas da contratação do veterano, o espaço para Vidal se reduz sob a batuta de Simone Inzaghi, novo comandante do time. Com isso, o atleta deve seguir os passos de João Mário e Nainggolan.