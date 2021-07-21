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futebol

Inter de Milão trabalha na rescisão contratual de Arturo Vidal

Meio-campista chileno chegou ao clube italiano na última temporada, mas alto salário e baixo aproveitamento são vistos como problemas por dirigentes...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 09:17

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 09:17
Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
A Inter de Milão trabalha nos bastidores pela rescisão contratual de Arturo Vidal, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O principal problema para a permanência do chileno é o salário de 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões) por temporada.O atleta tem mais um ano de contrato com o clube italiano, além da opção de estender o vínculo até 2023. No entanto, o meia não teve um bom aproveitamento na última campanha da equipe com apenas 23 partidas disputadas no Campeonato Italiano, sendo que a maioria iniciando no banco de reservas.
Por conta da saída de Antonio Conte, um dos principais entusiastas da contratação do veterano, o espaço para Vidal se reduz sob a batuta de Simone Inzaghi, novo comandante do time. Com isso, o atleta deve seguir os passos de João Mário e Nainggolan.
Embora ainda não seja oficial, a possibilidade pode reativar o sonho de algumas equipes da América do Sul em contar com o meio-campista. O Flamengo já foi ligado ao jogador em outras janelas e pode buscar um acordo caso o veterano esteja livre.

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