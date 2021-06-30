Inter de Milão pergunta por Sergi Roberto, do Barcelona

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A Inter de Milão perguntou pela situação de Sergi Roberto, segundo o jornal "Mundo Deportivo". O polivalente jogador espanhol, que atua como lateral, zagueiro ou meio-campista, foi colocado pelo Barcelona no mercado de transferências.O clube pretende encontrar uma saída para o atleta que tem contrato em 2022 para não perdê-lo sem custos na próxima temporada. No entanto, a publicação indica que, até o momento, os italianos apenas recolheram informações, mas não fizeram nenhuma proposta.

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As fontes ouvidas pelo jornal catalão não informaram se esse contato pode estar relacionado com uma possível troca entre as equipes. O Barcelona há muito tempo vem monitorando o atacante Lautaro Martínez, mas seus agentes afirmam que não há nenhuma novidade.