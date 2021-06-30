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futebol

Inter de Milão pergunta por Sergi Roberto, do Barcelona

Jogador polivalente está no mercado de transferências, mas ainda não há propostas oficiais...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 11:45
Crédito: Reprodução
A Inter de Milão perguntou pela situação de Sergi Roberto, segundo o jornal "Mundo Deportivo". O polivalente jogador espanhol, que atua como lateral, zagueiro ou meio-campista, foi colocado pelo Barcelona no mercado de transferências.O clube pretende encontrar uma saída para o atleta que tem contrato em 2022 para não perdê-lo sem custos na próxima temporada. No entanto, a publicação indica que, até o momento, os italianos apenas recolheram informações, mas não fizeram nenhuma proposta.
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As fontes ouvidas pelo jornal catalão não informaram se esse contato pode estar relacionado com uma possível troca entre as equipes. O Barcelona há muito tempo vem monitorando o atacante Lautaro Martínez, mas seus agentes afirmam que não há nenhuma novidade.
Além da Inter de Milão, o clube blaugrana também conversa com times da Premier League. O Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, se tornou o principal cotado, mas o negócio não se concretizou. Apesar da situação, o Barça também não descarta a renovação com o espanhol.

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