Inter de Milão mira a contratação de Philippe Coutinho, que aceita reduzir o salário para retorno à Nerazzurri

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Longe dos gramados desde o final de 2020, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo, o meia-atacante Philippe Coutinho ganhou mais um pretendente para a próxima temporada. Fora dos planos do Barcelona, o brasileiro é alvo da Inter de Milão, onde atuou quando chegou no Velho Continente.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com o jornal "Sport", da Catalunha, a Nerazzurri deseja a contratação de Coutinho por empréstimo, que aceita até reduzir seu salário para que a cessão seja concluída. A ideia inicial do Barcelona era vender o jogador, mas os 60 milhões de euros pedidos (R$ 352 milhões) são inviáveis no momento para muitos times diante da crise financeira causa pela Covid-19.

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Coutinho não entra em campo pelo Barcelona desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando foi substituído no primeiro tempo em jogo contra o Eibar. De lá para cá, o jogador passou por três cirurgias no joelho esquerdo, sendo a última delas há três meses, no Brasil.

Após sua primeira cirurgia, logo depois da lesão no fim de 2020, a expectativa era que o atleta voltasse a entrar em campo entre três e quatro meses. Algumas complicações, porém, atrasaram a programação inicial, e o jogador chegou a passar por um procedimento em uma clínica no Qatar.