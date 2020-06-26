Inter de Milão fará oferta de R$ 245 milhões por lateral do Real Madrid

Destaque no Borussia Dortmund, lateral-direito Achraf Hakimi despertou o interesse da Inter de Milão. De acordo com a "Sky Sports", o clube italiano fará uma oferta de 40 milhões de euros - cerca de R$ 245 milhões, na cotação atual - pelo jovem de 21 anos, que pertence ao Real Madrid, da Espanha.
Formado nas divisões de base do clube merengue, Achraf Hakimi está defendendo o Borussia Dortmund, por empréstimo, pela segunda temporada. E vem se destacando na lateral direita, especialmente pelas assistências.
Ao todo, são 72 partidas e 12 gols marcados pelo promissor talento no Borussia Dortmund, que tem dupla nacionalidade e defende a seleção marroquina, mas nasceu em Madrid.
Seu empréstimo ao clube alemão é válido até o final desta temporada. Já o contrato de Achraf Hakimi com o Real Madrid é válido até junho de 2022.E MAIS:Com participação de grandes atletas do eSports, torneio arrecada doações para o combate ao coronavírusSem medo da COVID? Torcedores vão às ruas em Liverpool para comemorar título inglês; veja fotosApós cirurgia, Gabriel Martinelli está fora do restante da temporadaApós trazer Ziyech e Werner, Chelsea quer David Alaba, do Bayern E MAIS: