Inter de Milão fará oferta de R$ 245 milhões por lateral do Real Madrid

Crédito: LARS BARON / AFP

Destaque no Borussia Dortmund, lateral-direito Achraf Hakimi despertou o interesse da Inter de Milão. De acordo com a "Sky Sports", o clube italiano fará uma oferta de 40 milhões de euros - cerca de R$ 245 milhões, na cotação atual - pelo jovem de 21 anos, que pertence ao Real Madrid, da Espanha.

Formado nas divisões de base do clube merengue, Achraf Hakimi está defendendo o Borussia Dortmund, por empréstimo, pela segunda temporada. E vem se destacando na lateral direita, especialmente pelas assistências.

Ao todo, são 72 partidas e 12 gols marcados pelo promissor talento no Borussia Dortmund, que tem dupla nacionalidade e defende a seleção marroquina, mas nasceu em Madrid.