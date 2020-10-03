Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter de Coudet marca o seu primeiro gol no Grêmio

Nos cinco jogos anteriores, o Colorado saiu de campo zerado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 19:56

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 19:56

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Eduardo Coudet vai dormir um pouco mais aliviado neste sábado. Se o treinador não conseguiu quebrar o jejum de vitórias contra o Grêmio (6 partidas) ao menos viu o Colorado marcar um gol diante do maior rival.Nos jogos anteriores, mesmo quando atuou melhor, o Internacional saiu de campo zerado. Para deixar a situação ainda mais incômoda, o argentino perdeu foi superado em quatro oportunidades.
Com a igualdade deste sábado, o placar de 2020 entre os maiores rivais do estado terminou com quatro vitórias do Grêmio e dois empates.
O próximo jogo entre Inter e Grêmio acontece no dia 24 de janeiro de 2021. O duelo será no Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados