Inter conscientiza sobre ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial

Através de suas redes sociais, o Internacional fez um post em formato de conscientização ao Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, comemorado em 21 de março.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara utilizar o alcance da página oficial visando a conscientização do tema, o clube fez menção ao fato de, em sua própria história, ter como essência justamente o combate a discriminação racial como um de seus valores mais importantes.

Como exemplificação do exercício dessa luta, o Colorado citou Dirceu Alves, primeiro atleta negro a defender uma equipe do Rio Grande do Sul e que defendeu a equipe na década de 20. Apesar de ter sido contratado em 1925, a sua estreia oficial aconteceria somente três anos depois, em 1928.

Outra figura conhecida do torcedor atual citada na mensagem foi Taison, jogador que foi alvo de racismo em 2019, durante sua passagem pelo Shakhtar Donetsk-UCR, e que também comemorou gols com o famoso sinal do punho cerrado em alusão ao movimento dos Panteras Negras.

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