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Inter confirma três casos de Covid-19 no elenco

Os goleiros Marcelo Lomba e Anthoni e o lateral Saraavia testaram positivo para o coronavírus...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2021 às 19:21
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após vencer o Bahia no fim de semana, o Internacional volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Atlético-MG e o técnico Osmar Loss terá alguns problemas para escalar o time.
+ Pogba pode ser envolvido em negociação por CR7, novidades sobre Bernardo Silva e Balbuena… O Dia do Mercado
De acordo com a nota emitida pelo Colorado, os goleiros Marcelo Lomba e Anthoni e o lateral-direito Renzo Saravia testaram positivo para Covid-19 e está em isolamento.
No fim de semana, quando o jogo ocorreu em Salvador, Lomba e Saravia ficaram de fora por apresentarem sintomas gripais.

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