Inter confirma três casos de Covid-19 no elenco

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após vencer o Bahia no fim de semana, o Internacional volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Atlético-MG e o técnico Osmar Loss terá alguns problemas para escalar o time.

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De acordo com a nota emitida pelo Colorado, os goleiros Marcelo Lomba e Anthoni e o lateral-direito Renzo Saravia testaram positivo para Covid-19 e está em isolamento.