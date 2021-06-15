Inter confirma três casos de Covid-19 no elenco

Após vencer o Bahia no fim de semana, o Internacional volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Atlético-MG e o técnico Osmar Loss terá alguns problemas para escalar o time.
+ Pogba pode ser envolvido em negociação por CR7, novidades sobre Bernardo Silva e Balbuena… O Dia do Mercado
De acordo com a nota emitida pelo Colorado, os goleiros Marcelo Lomba e Anthoni e o lateral-direito Renzo Saravia testaram positivo para Covid-19 e está em isolamento.
No fim de semana, quando o jogo ocorreu em Salvador, Lomba e Saravia ficaram de fora por apresentarem sintomas gripais.