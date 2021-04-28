Inter chega a terceira goleada em quatro jogos

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Contratado para mudar o estilo de jogo do Internacional, Miguel Ángel Ramírez parece que embalou no comando do Colorado e a prova disso foi a apresentação em cima do Deportivo Táchira, pela Libertadores da América.

O placar de 4 a 0 mostrou a intensidade do time, principalmente na etapa inicial, onde conseguiu construir o placar.

Esta não é a primeira goleada do Inter nos últimos jogos. Para entender a melhora do desempenho ofensivo, nos últimos quatro jogos, esta foi a terceira vez que o time levou a melhor por um placar elástico.

Confira os resultados: