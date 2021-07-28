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futebol

Inter busca feito inédito no Brasileirão 2021 contra o Cuiabá

Colorado vai em busca da segunda vitória consecutiva como mandante no torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 07:25

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 07:25

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Diante da fraca campanha no Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo no fim de semana e terá pela frente o desafio de receber o Cuiabá, no Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Dentro de casa, o Colorado vai tentar algo inédito nesta edição do torneio, que é vencer duas partidas consecutivas como mandante.
Na última rodada, o Inter tirou a seca de vitórias dentro de casa ao bater o Juventude e agora quer engatar uma boa sequência no Beira-Rio.
Vale lembrar, que em seis jogos em casa, o Internacional somou 5 pontos, desempenho bem abaixo do que pede a tradição do time vermelho de Porto Alegre.

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