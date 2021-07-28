Inter busca feito inédito no Brasileirão 2021 contra o Cuiabá

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Diante da fraca campanha no Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a campo no fim de semana e terá pela frente o desafio de receber o Cuiabá, no Beira-Rio.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Dentro de casa, o Colorado vai tentar algo inédito nesta edição do torneio, que é vencer duas partidas consecutivas como mandante.

Na última rodada, o Inter tirou a seca de vitórias dentro de casa ao bater o Juventude e agora quer engatar uma boa sequência no Beira-Rio.