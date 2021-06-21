Inter avança por empréstimo de Bruno Méndez junto ao Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians está próximo de emprestar o zagueiro Bruno Méndez ao Internacional até o fim da temporada. As partes envolvidas têm conversado nos últimos dias e a negociação ganhou corpo nesta segunda-feira (21).

A informação foi inicialmente publicada pelo “GE” e confirmada pelo LANCE!.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! Atualmente, Bruno é a quarta opção para a zaga corintiana, atrás de Gil, João Victor e Raul Gustavo. Com o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar, em 2022, pela seleção uruguaia, na qual já foi convocado enquanto defendia o Corinthians, o defensor entende que precisa ter mais tempo em campo, algo que o Timão atualmente não consegue proporcionar.

Com um novo treinador, o também uruguaio Diego Aguirre, que acertou nos últimos dias com o Inter, Méndez pode ter mais espaço no Colorado.

Por sua vez, um possível destaque do zagueiro no time gaúcho também pode ser benéfico para o Corinthians, que pode lucrar com um jogador jovem, de 21 anos, tanto com uma compra em definitivo pelo Inter, após o fim de empréstimo – o valor fixado do passe está sendo discutido – ou até por um retorno ao Timão mais valorizado, caso o Internacional não compre o atleta em definitivo.