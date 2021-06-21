Inter avança por empréstimo de Bruno Méndez junto ao Corinthians

O Corinthians está próximo de emprestar o zagueiro Bruno Méndez ao Internacional até o fim da temporada. As partes envolvidas têm conversado nos últimos dias e a negociação ganhou corpo nesta segunda-feira (21).
A informação foi inicialmente publicada pelo “GE” e confirmada pelo LANCE!.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE! Atualmente, Bruno é a quarta opção para a zaga corintiana, atrás de Gil, João Victor e Raul Gustavo. Com o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar, em 2022, pela seleção uruguaia, na qual já foi convocado enquanto defendia o Corinthians, o defensor entende que precisa ter mais tempo em campo, algo que o Timão atualmente não consegue proporcionar.
Com um novo treinador, o também uruguaio Diego Aguirre, que acertou nos últimos dias com o Inter, Méndez pode ter mais espaço no Colorado.
Por sua vez, um possível destaque do zagueiro no time gaúcho também pode ser benéfico para o Corinthians, que pode lucrar com um jogador jovem, de 21 anos, tanto com uma compra em definitivo pelo Inter, após o fim de empréstimo – o valor fixado do passe está sendo discutido – ou até por um retorno ao Timão mais valorizado, caso o Internacional não compre o atleta em definitivo.
Contratado pelo Alvinegro do Parque São Jorge em 2019, junto ao Montevideo Wandrers, do Uruguai, Bruno Méndez tem 42 jogos pelo clube paulista. Nesta temporada, foram 15 partidas e um gol marcado – o único do zagueiro com a camisa corintiana.