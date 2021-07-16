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futebol

Inter aumenta série sem vitórias na temporada

Com empate no Paraguai, o Colorado alcançou a marca de seis partidas sem vencer em 2021...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 00:19

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 00:19
Crédito: Nathalia Aguilar / POOL / AFP
Na noite desta quinta-feira, o Internacional abriu a sua participação nas oitavas de final da Libertadores da América e ficou no empate sem gols diante do Olimpia, fora de casa.
Apesar do resultado não ser ruim, o Colorado aumenta para seis partidas o seu jejum de vitórias e deixa o elenco ainda mais pressionado.
Desde a vitória contra a Chapecoense, o Inter colecionou quatro empates e duas derrotas. Desempenho abaixo do esperado para um elenco que prometia muito na temporada 2021.
Agora, a expectativa é que a marca negativa seja quebrada no domingo, quando o Colorado encara o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

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