Inter aumenta jejum de vitórias no Beira-Rio para sete partidas

Não deu para o Internacional no Beira-Rio. Diante do Palmeiras, o Colorado teve a faca e o queijo na mão para vencer e acabar com o jejum, mas foi superado pelo Verdão.O resultado só aumentou o jejum do Colorado dentro de casa. Agora são sete partidas sem vencer. A última vitória como mandante ocorreu na semi do Gauchão, diante do Juventude. Ao longo do período de seca no Beira-Rio, o Internacional colecionou insucessos como a final do estadual e a eliminação na Copa do Brasil.