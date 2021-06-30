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futebol

Inter aumenta jejum de vitórias no Beira-Rio para sete partidas

Mesmo com um jogador a mais, o Colorado não conseguiu vencer o Palmeiras e acabar com a seca de triunfos...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 18:53
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Não deu para o Internacional no Beira-Rio. Diante do Palmeiras, o Colorado teve a faca e o queijo na mão para vencer e acabar com o jejum, mas foi superado pelo Verdão.O resultado só aumentou o jejum do Colorado dentro de casa. Agora são sete partidas sem vencer. A última vitória como mandante ocorreu na semi do Gauchão, diante do Juventude. Ao longo do período de seca no Beira-Rio, o Internacional colecionou insucessos como a final do estadual e a eliminação na Copa do Brasil.
O próximo jogo dentro do seu estádio será na próxima quarta-feira, diante do São Paulo.

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