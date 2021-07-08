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futebol

Inter atinge maior seca de vitórias em casa nos últimos 30 anos

Revés diante do São Paulo totalizou a oitava partida seguida da equipe sem ganhar no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 23:41

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 23:41

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Se antes da bola rolar contra o São Paulo a ideia era usar o confronto em casa diante de uma equipe que ainda não tinha vencido no Brasileirão para chegar com moral elevada para o Grenal, o revés por 2 a 0 acabou, na verdade, estabelecendo uma marca negativa histórica.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partida desta quarta-feira (7) foi a oitava consecutiva em que os comandados agora por Diego Aguirre não conseguiram vencer no Beira-Rio, algo que havia acontecido com o Colorado pela última vez no distante ano de 1990.
Considerando toda a temporada 2021, o Internacional fez 23 confrontos dentro de seus domínios e tem números irregulares: enquanto venceu 11 partidas, empatou outros cinco compromissos e perdeu em sete oportunidades já contabilizando o revés diante do São Paulo.
Em meio as estatísticas negativas, o Colorado precisará rapidamente se reabilitar para enfrentar o clássico diante do Grêmio no confronto marcado para a Arena, às 16h30 (de Brasília), no próximo sábado (10). Para o confronto em questão, a equipe conta com a volta de dois nomes habitualmente titulares que estavam suspensos pelo terceiro amarelo, casos de Cuesta e Edenílson.

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