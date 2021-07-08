Inter atinge maior seca de vitórias em casa nos últimos 30 anos

Se antes da bola rolar contra o São Paulo a ideia era usar o confronto em casa diante de uma equipe que ainda não tinha vencido no Brasileirão para chegar com moral elevada para o Grenal, o revés por 2 a 0 acabou, na verdade, estabelecendo uma marca negativa histórica.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partida desta quarta-feira (7) foi a oitava consecutiva em que os comandados agora por Diego Aguirre não conseguiram vencer no Beira-Rio, algo que havia acontecido com o Colorado pela última vez no distante ano de 1990.