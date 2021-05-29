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futebol

Inter abre o Brasileirão contra algoz da temporada passada

Derrota para o Sport no último Brasileirão impediu que o Colorado faturasse o torneio...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 20:10
Crédito: Ricardo Duarte
O Campeonato Brasileiro para o Internacional começa neste domingo e o primeiro desafio é o Sport, clube que foi uma verdadeira pedra no sapato na última edição.
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Nas rodadas finais, o Colorado estava no topo da classificação quando recebeu o Leão. Em meio ao favoritismo para somar três pontos, o Inter se enrolou e acabou derrotado por 2 a 1.
O placar adverso não tirou o time comandado por Abel Braga da liderança, mas pouco depois, em revés contra o Flamengo no Maraca, o Inter foi ultrapassado e na sequência acabou com o vice do BR-20.
Reencontro
Agora, a missão é bem diferente. O jogo não vale taça ou mesmo liderança do torneio, mas o Inter precisa vencer para acalmar o ambiente dentro do Beira-Rio.
Miguel Ángel Ramírez
Apesar do pouco tempo no clube, o espanhol sente de perto a pressão das arquibancadas e tem no jogo do fim de semana a sua salvação.
Mesmo com o ‘prestígio’ junto aos diretores, Miguel Ángel Ramírez precisa vencer e passar segurar ao elenco e torcida.

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