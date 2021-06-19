Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Intensidade, 100% de aproveitamento e ataque em boa fase: o que o Botafogo pode esperar do Náutico
futebol

Intensidade, 100% de aproveitamento e ataque em boa fase: o que o Botafogo pode esperar do Náutico

Com quatro vitórias em quatro rodadas, Timbu chega embalado para duelo no Aflitos; sistema ofensivo e posse de bola são as chaves da equipe de Hélio dos Anjos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jun 2021 às 10:00

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:00

Crédito: TiagoCaldas / CNC
O quinto de 38 capítulos. Campeão pernambucano, quatro vitórias em quatro jogos disputados na Série B e melhor defesa da competição: o Náutico chega para enfrentar o Botafogo, neste domingo às 16h no Aflitos, vivendo o melhor momento na temporada 2021.
+ Análise: em jogo com 'cara de Série B', Botafogo não consegue jogar e é punido por falhas no fim
A equipe comandada por Hélio dos Anjos é marcada pela intensidade. Não à toa, é o time da Série B com a maior média de desarmes neste início de competição - 15.8 roubadas de bola por jogo, de acordo com dados do portal "SofaScore". A formatação ofensiva do Timbu é baseada em movimentação e rapidez, como explica Felipe Holanda, analista da equipe no "Pernambutático".
– Intensidade e posse de bola. É assim que pode ser definido o Náutico em fase de construção ofensiva, sempre procurando a melhor opção de passe para progredir a posse. Atua no 4-2-3-1 que pode variar para o 4-2-4, com muita movimentações dos pontas, Vinícius e Erick; Jean Carlos, meia central, também vem se adiantando bastante, assim como Kieza pode abrir pelos lados para abrir espaço para a chegada dos companheiros - afirmou, ao LANCE!.O Náutico é a equipe que mais finaliza na Série B: foram 67 tentativas até aqui, o que representa uma média de 16,75 chutes por partida. O Timbu também é o time que mais acerta o alvo, com 5.3 acertos na direção do gol adversário por jogo disputado.
A construção ofensiva para gerar esta tamanha quantidade de chutes começa de trás, com um volante criado nas categorias de base da equipe, como Felipe Holanda afirma:
– Os pontos fortes passam da defesa para o ataque, a começar com Rhaldney na cabeça de área. O prata da casa alvirrubro tem um ótimo senso de posicionamento e é uma das grandes revelações do Náutico no Século, despertando inclusive o interesse de times de fora do Brasil. Começou jogando como cabeça de área e hoje atua um pouco mais à frente, por vezes chegando a última linha do 4-2-4 - neste cenário, Erick voltaria para recompor - analisou.
+ Botafogo volta a interagir com Rafaella, irmã de Neymar: 'Muito bom vê-lo no estádio do Fogão’
Se o ataque conta com números expressivos, o Náutico também chega para a partida tendo a melhor defesa da Série B, com um gol tomado em quatro partidas. Mesmo assim, o Timbu possui uma fraqueza que pode ser explorada pela velocidade do Botafogo.
Desde a última temporada, o camisa 10 é o destaque no Aflitos, sendo um dos responsáveis por "deixar" o Náutico na Série B. Desta vez, contudo, ele possui companhia no setor ofensivo, formado por Érick, Vinícius e Kieza, que atuou no Botafogo em 2018 e 2019.
+ Relembre a passagem de Kieza pelo Botafogo
Além do camisa 10, com dois gols e duas assistências, Érick tem dois passes para gol; Vinícius contribuiu com duas bolas na rede e Kieza possui um tento e distribuiu uma assistência.
– Jean Carlos atua centralizado e a melhor opção (para impedi-lo) talvez seja fechar o miolo para bloquear e impedir que ele pense o jogo. A aposta é anular boa parte das investidas do camisa 10, mas mesmo assim ele pode ser perigoso nas bolas paradas. Em escanteios, vem cobrando fechado e por pouco não marcou gol olímpico nesta Série B, mas já deu assistência. Perigoso demais, mas não seria tanto sem Vinícius e Kieza, que vêm voando - analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados