Intensidade, 100% de aproveitamento e ataque em boa fase: o que o Botafogo pode esperar do Náutico

Crédito: TiagoCaldas / CNC

O quinto de 38 capítulos. Campeão pernambucano, quatro vitórias em quatro jogos disputados na Série B e melhor defesa da competição: o Náutico chega para enfrentar o Botafogo, neste domingo às 16h no Aflitos, vivendo o melhor momento na temporada 2021.

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A equipe comandada por Hélio dos Anjos é marcada pela intensidade. Não à toa, é o time da Série B com a maior média de desarmes neste início de competição - 15.8 roubadas de bola por jogo, de acordo com dados do portal "SofaScore". A formatação ofensiva do Timbu é baseada em movimentação e rapidez, como explica Felipe Holanda, analista da equipe no "Pernambutático".

– Intensidade e posse de bola. É assim que pode ser definido o Náutico em fase de construção ofensiva, sempre procurando a melhor opção de passe para progredir a posse. Atua no 4-2-3-1 que pode variar para o 4-2-4, com muita movimentações dos pontas, Vinícius e Erick; Jean Carlos, meia central, também vem se adiantando bastante, assim como Kieza pode abrir pelos lados para abrir espaço para a chegada dos companheiros - afirmou, ao LANCE!.O Náutico é a equipe que mais finaliza na Série B: foram 67 tentativas até aqui, o que representa uma média de 16,75 chutes por partida. O Timbu também é o time que mais acerta o alvo, com 5.3 acertos na direção do gol adversário por jogo disputado.

A construção ofensiva para gerar esta tamanha quantidade de chutes começa de trás, com um volante criado nas categorias de base da equipe, como Felipe Holanda afirma:

– Os pontos fortes passam da defesa para o ataque, a começar com Rhaldney na cabeça de área. O prata da casa alvirrubro tem um ótimo senso de posicionamento e é uma das grandes revelações do Náutico no Século, despertando inclusive o interesse de times de fora do Brasil. Começou jogando como cabeça de área e hoje atua um pouco mais à frente, por vezes chegando a última linha do 4-2-4 - neste cenário, Erick voltaria para recompor - analisou.

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Se o ataque conta com números expressivos, o Náutico também chega para a partida tendo a melhor defesa da Série B, com um gol tomado em quatro partidas. Mesmo assim, o Timbu possui uma fraqueza que pode ser explorada pela velocidade do Botafogo.

Desde a última temporada, o camisa 10 é o destaque no Aflitos, sendo um dos responsáveis por "deixar" o Náutico na Série B. Desta vez, contudo, ele possui companhia no setor ofensivo, formado por Érick, Vinícius e Kieza, que atuou no Botafogo em 2018 e 2019.

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Além do camisa 10, com dois gols e duas assistências, Érick tem dois passes para gol; Vinícius contribuiu com duas bolas na rede e Kieza possui um tento e distribuiu uma assistência.