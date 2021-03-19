Integração entre time principal e base é a força e o desafio do Fluminense no futebol feminino

Crédito: Adriano Fontes/CBF

A relação entre o time profissional do Fluminense e a base é forte e já reconhecida no futebol masculino há décadas. Entretanto, essa importância está sendo criada também nas equipes femininas. Com uma parceria fechada desde 2018 por um time principal e de formação, o Tricolor chega, neste sábado, ao sucesso nas duas frentes: a final do Campeonato Carioca adulto, contra o Botafogo, às 15h, no Estádio Nilton Santos, e a decisão do Brasileirão Sub-18 com o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio.

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Como é possível observar nas listas de relacionadas, atletas da base sempre estão integradas ao principal. Algumas, inclusive, são até titulares como Tarciane e Luany. Outras aparecem também no banco de reservas, como Kailane, Núbia e Luiza Travassos. Fato é que o sucesso nas duas competições fará com que essas jovens não possam disputar as partidas, desfalcando, inevitavelmente, um dos grupos. Thaissan Passos, treinadora do time adulto e auxiliar do Sub-18, valorizou a integração.

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- Acredito que o desenvolvimento em geral da modalidade inicia a partir do momento, que nos preocupamos com a formação de atletas, o processo de crescimento da atleta precisa ser planejado, estar passando pelas etapas pertinentes a sua faixa etária. As pessoas são diferentes, cada um de nós tem seu tempo de amadurecimento, ter as categorias de base em atividade, e ter um maior número de atletas em competições, dando mais oportunidades de crescimento, de minutagem de tempo de preparação, isso favorece lá no topo da pirâmide - disse.Amanda Storck, gerente de futebol feminino do Fluminense, também valorizou essa mescla entre as mais experientes e as mais jovens.

- Fazemos um trabalho integrado, até porque a Thaissan, treinadora do time adulto, é coordenadora da base. Essa integração é muito natural. As meninas que começam a se destacar na base sobem para o adulto, às vezes para fazer banco ou como titular, como a Tarciane e a Luany. O primeiro gol marcado pelo Fluminense nesse retorno do futebol feminino, no Brasileiro, foi da Tarciane. Então essa integração ocorre o tempo inteiro. No Carioca, em diversos jogos, sempre que havia possibilidade, as meninas estavam reforçando. É desta forma que trabalhamos.

Vale ressaltar que a parceria firmada entre o Fluminense e o Daminhas da Bola em 2018 visava o retorno do futebol feminino ao clube, que deu toda a estrutura e investiu em profissionais ao longo desse tempo. Para Amanda, o caminho até os grandes jogos, disputas de título e o desenvolvimento em geral é natural pelo trabalho feito.

- Estar na final do Brasileiro Sub-18 e novamente do Carioca é um processo natural. Conforme o trabalho vai evoluindo e progredindo, conquistamos resultados. Estamos trabalhando muito para que este momento chegue. Quando o futebol feminino do Fluminense recomeçou, no final de 2018, a parceria foi mais metodológica, com a treinadora e atletas de base, não é como vemos no futebol feminino - explicou.