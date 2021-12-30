Inscrito na Copinha, meia diz que renovação com o Corinthians foi 'um sonho realizado'

Valorizado, o meia Matheus Araújo, de 19 anos, renovou o seu contrato com o Corinthians e foi relacionado para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece em janeiro, na mesma semana. O vínculo do jogador, que está no Parque São Jorge desde 2019, quando veio do União Barbarense para integrar o elenco sub-17, iria até maio de 2022, mas foi estendido até dezembro de 2024, o que, para Matheus, foi a realização de um sonho.

- Muito feliz por renovar meu contrato com o Corinthians, um clube que tenho uma gratidão imensa e que sempre me acolheu muito bem. É mais um sonho realizado na minha carreira, espero retribuir em campo toda a confiança que possuem em mim e cada vez mais honrar as cores deste clube - afirmou o atleta.

Em 2020, Matheus chegou a ser integrado ao elenco profissional do Timão, ainda com o ex-treinador Vagner Mancini, durante e disputa do Campeonato Paulista, que na ocasião foi utlizado como laboratório para alguns atletas da base. O meia foi relacionado em nove jogos, oito pelo Paulistão e um pela Copa Sul-Americana, e chegou a a entrar em campo durante os 12 minutos finais da vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na Neo Química Arena, pela última rodada da primeira fase do Estadual.

No segundo semestre, Matheus Araújo retornou ao time sub-20, onde fez 34 partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências.

Agora, a prata da casa projeta um 2022 ainda melhor em relação a última temporada.

- Minhas expectativas são as melhores possíveis, vou trabalhar forte para conseguir realizar uma ótima temporada em 2022 para seguir evoluindo junto com meus companheiros. Com a nossa união e comprometimento tenho certeza que será um grande ano e vamos em busca de títulos - destacou Matheus Araújo.

Além do Corinthians e da União Barbarense, o meia tem passagens pelas categorias de base do Ecus, de Suzano, Grêmio Mauaense e São Bernardo. O atleta também tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-17, onde esteve no elenco campeão mundial em 2019.