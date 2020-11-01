Insatisfeito no Real Madrid, Isco quer se transferir para o Everton, diz jornal inglês

O Everton pode contratar mais um jogador do Real Madrid. Após James Rodríguez, a bola da vez é o meia Isco. De acordo com o jornal inglês Mirror, o espanhol está insatisfeito com a falta de oportunidades dadas por Zidane e tem vontade de se transferir para o Everton, da Inglaterra, em janeiro de 2021.No clube de Liverpool, Isco reencontraria dois grandes conhecidos da época do Real Madrid: o técnico Carlo Ancelotti e o meia James Rodríguez. Ainda segundo o jornal britânico, o Real Madrid vê com bons olhos um empréstimo do atleta, com obrigação de compra na próxima temporada. O valor total da transferência seria superior a 20 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões).