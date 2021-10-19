Insatisfeito na Juventus, De Ligt considera saída do clube e Barcelona monitora a situação

Crédito: Divulgação / Juventus

Contratado a peso de ouro pela Juventus em 2019, o zagueiro Matthijs de Ligt pode deixar a Velha Senhora em breve. De acordo com informações da imprensa europeia, o atleta de 22 anos não está satisfeito na Bianconeri e considera uma mudança de ares.Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, o Barcelona é o clube mais interessado no momento. Com boa relação com o empresário Mino Raiola, que agencia o holandês, o time blaugrana pensa em tentar um negócio, por mais que não seja fácil. Com contrato até junho de 2024, o defensor tem multa rescisória de 150 milhões de euros (R$ 968 milhões).

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Apesar de considerar difícil que algum clube arque com o valor da cláusula, a Juventus espera ao menos reaver boa parte dos 75 milhões de euros investidos há dois anos (R$ 317 milhões na cotação da época). Segundo a publicação, a Velha Senhora pode até reduzir o valor para conseguir uma boa proposta.

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