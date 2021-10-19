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Insatisfeito na Juventus, De Ligt considera saída do clube e Barcelona monitora a situação

Jogador de 22 anos pode deixar a Velha Senhora e clube catalão tenta usar boa relação com Mino Raiola, empresário do atleta, para um acordo. Chelsea também está de olho...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 14:35

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:35

Crédito: Divulgação / Juventus
Contratado a peso de ouro pela Juventus em 2019, o zagueiro Matthijs de Ligt pode deixar a Velha Senhora em breve. De acordo com informações da imprensa europeia, o atleta de 22 anos não está satisfeito na Bianconeri e considera uma mudança de ares.Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, o Barcelona é o clube mais interessado no momento. Com boa relação com o empresário Mino Raiola, que agencia o holandês, o time blaugrana pensa em tentar um negócio, por mais que não seja fácil. Com contrato até junho de 2024, o defensor tem multa rescisória de 150 milhões de euros (R$ 968 milhões).
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Apesar de considerar difícil que algum clube arque com o valor da cláusula, a Juventus espera ao menos reaver boa parte dos 75 milhões de euros investidos há dois anos (R$ 317 milhões na cotação da época). Segundo a publicação, a Velha Senhora pode até reduzir o valor para conseguir uma boa proposta.
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O Barcelona, porém, não é o único clube que tem interesse em De Ligt. Em setembro, "Calciomercato", da Itália, informou que o Chelsea também monitora o neerlandês, especialmente após não conseguir fechar a contratação do zagueiro Jules Koundé, do Sevilla.

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