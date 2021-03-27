Insatisfeito, Mancini detona atuação do Corinthians e promete mudanças

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O técnico Vagner Mancini detonou a atuação do Corinthians contra o Retrô. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Timão avançou nos pênaltis para a terceira fase da Copa do Brasil. O treinador chegou a falar que ficou assustado com o nível da apresentação da equipe na noite desta sexta-feira.>> Confira a tabela e da Copa do Brasil 2021

- Resultado é óbvio que foi o que esperávamos em termos de classificação, mas muito abaixo como futebol. Um time extremamente desconcentrado, com futebol fraco ao longo do jogo. Isso passa por tudo: aquilo que imaginávamos do que seria a partida, falta de inspiração, parte tática que não foi compreendida. O Corinthians tem uma série invicta, reconheço, mas não estou satisfeito com o que tenho visto. Fizemos dois jogos seguidos aqui no Rio, vencemos nos pênaltis e contra o Mirassol, mas não estou satisfeito e digo ao torcedor que vai ter mudanças, não só de peças como de comportamento. O Corinthians precisa jogar mais. De certa forma, atingimos nosso objetivo, mas de uma forma que eu não esperava - criticou o treinador.

- As mudanças vão acontecer, sim. Usei uma equipe mais experiente, mas que também me assustou, e tenho que tornar isso público, porque a responsabilidade tem que ser dividida entre todo mundo. É muito importante que os atletas também enxerguem que esse nível de jogo assusta um pouquinho. O Corinthians precisa ter uma forma de jogar mais impositiva - afirmou.

Ao longo de sua entrevista coletiva depois da partida em Saquarema, no Rio de Janeiro, o técnico voltou a falar que o Corinthians precisa evoluir e que o time passará por mudanças nos próximos jogos.

- O Corinthians vinha jogando muito bem há tempos, caiu de rendimento, deu uma melhorada e caiu novamente. Não posso apontar o erro certo, mas alguma coisa tem que ser feita. Não podemos admitir um jogo num nível tão baixo, no qual a equipe não conseguiu construir com qualidade, não conseguiu chegar usando os lados, botando a bola no chão... Tudo isso está sendo visto. Não estou satisfeito e o que eu posso dizer é que vamos dar conta do recado. Mudanças vão acontecer porque não estou satisfeito com o que estou vendo - reforçou Mancini.

Questionado se o Corinthians tinha que comemorar a classificação ou lamentar o empate no tempo regulamentar com o Retrô, o treinador afirmou que "é para comemorar lamentando". Mancini ainda elogiou a atuação do time pernambucano.