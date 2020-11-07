Início de votação no Vasco tem movimentação tranquila na Colina

Com 55 minutos de atraso, a votação para eleger o futuro presidente do Vasco teve início na manhã deste sábado, após a queda da liminar que transferia o pleito para o dia 14. A votação ocorre de forma presencial, ao contrário do que previa a liminar.O início do pleito é tranquilo, mas houve aglomeração dentro e fora do ginásio do Cruz-Maltino. Eleitores das diversas chapas inscritas aguardam em harmonia para entrarem no local de votação.