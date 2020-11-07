Início de votação no Vasco tem movimentação tranquila na Colina

Com 55 minutos de atraso, a votação para eleger o futuro presidente do Vasco teve início na manhã deste sábado, após a queda da liminar que transferia o pleito para o dia 14. A votação ocorre de forma presencial, ao contrário do que previa a liminar.O início do pleito é tranquilo, mas houve aglomeração dentro e fora do ginásio do Cruz-Maltino. Eleitores das diversas chapas inscritas aguardam em harmonia para entrarem no local de votação.
Cinco chapas estão inscritas: Rumo Certo, liderada por Alexandre Campello, que tenta a reeleição; Aqui é Vasco, de Sérgio Eduardo Martins Frias; Sempre Vasco, de Júlio Brant; Somamos, de Luiz Roberto Leven Siano; e Mais Vasco, de Jorge Salgado.
Uma novidade é que está eleição é direta. Ou seja, a diretoria administrativa do clube entre 2021 e 2023 será formada pela chapa que obtiver mais votos em urna.